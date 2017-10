Mormonkirkeleder Robert D. Hales er død

utenriks

Hales døde på sykehus i Salt Lake City med familien sin rundt seg. De siste årene hadde han slitt med helseproblemer og ble innlagt på sykehus for et par dager siden. Han etterlater seg kone og to sønner.

Hales har vært aktiv i kirken siden 70-tallet. I april 1994 ble han oppnevnt som apostel og har siden sittet i de tolv apostlenes kvorum, som utgjør styret i Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Det er den største grenen blant mormonerkirkene.

Talspersoner for mormonkirken har ikke gitt ytterligere opplysninger om når plassen hans i kirken blir fylt.

