Politibilkortesje på vei mot valglokaler i Barcelona

Kortesjen kjørte av gårde samtidig som velgerne gjør seg klare til å avgi sin stemme i folkeavstemningen for et uavhengig Catalonia, melder nyhetsbyrået.

Tusenvis av politimenn er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre at folkeavstemningen finner sted.

Hundrevis av mennesker begynte å samle seg ved stemmelokalene i Catalonia grytidlig søndag morgen for å stemme, melder nyhetsbyrået AFP.

Både i Barcelona og Girona sa katalanerne at de hadde stilt opp før daggry for å beskytte stemmelokalene og forsvare sin rett til å stemme.

Avstemningen begynner klokka 9, men allerede i 5-tiden ble det meldt om køer utenfor valglokalene. Det er meldt at politiet har gitt folk beskjed om å forlate okkuperte lokaler innen klokka 6, men politiet har også fått beskjed om ikke å ty til vold for å hindre folk fra på stemme.

Aktivisten Augsti Gil sier at det ikke var noen stemmesedler eller stemmeurner i en av skolene i Barcelona der hundrevis av mennesker har tilbrakt natten for å sikre stemmelokalet.

Gil sier at de forventer at stemmematerialet ankommer før avstemningen begynner søndag morgen. Noe senere blir det meldt at stemmesedler og urner er i ferd med å bli lagt og satt ut i valglokalene. Spanske myndigheter har tidligere oppgitt at de blant annet har beslaglagt 10 millioner stemmesedler.

