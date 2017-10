Spansk politi har omringet valglokale der katalansk leder skal stemme

utenriks

Søndag morgen klokka 9 åpnet flere valglokaler som skal brukes i forbindelse med den omstridte folkeavstemningen om katalansk uavhengighet. Men samtidig kom det melding om at spansk politi hadde begynt å aksjonere mot lokalene.

Ifølge det spanske innenriksdepartementet har politiet begynt å beslaglegge stemmeurner og valgsedler.

Like etter kom det melding om at spansk opprørspoliti har omringet et valglokale i byen Girona der den katalanske regionslederen er ventet å stemme. Politiet knuste vinduer for å komme seg inn i lokalet, og det meldes om sammenstøt med velgere.

Den spanske storavisen El Pais skriver at politi med skjold og annet opprørsutstyr også er utplassert på gatene i Barcelona og at de har begynt å aksjonere mot valglokaler i regionshovedstaden.

Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.

Fordi mange valglokaler er stengt, kan velgerne avlegge stemme ved hvilket som helst lokale som er åpent, opplyste en talsmann.

Mange mennesker stilte seg tidlig søndag morgen i kø utenfor valglokalene. Like før åpningen ble det brakt stemmeurner til noen av lokalene, noe som førte til jubel blant de frammøtte. Mange velgere hadde barrikadert seg foran lokalene for å hindre at politiet slipper til.

Den spanske regjeringen har erklært at folkeavstemningen for ulovlig og har lovet å stanse den.

