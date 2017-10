Spanske myndigheter går hardt til verks mot katalansk valg

utenriks

Ifølge innenriksdepartementet er de fleste offentlige bygningene som skulle brukes til å avgi stemme, stengt. Bare et fåtall er okkupert av folk som bare har som mål å hindre politiets arbeid, het det.

En domstol ba onsdag politiet hindre bruk av offentlige bygninger til folkeavstemningen, men da skoledagen var ferdig fredag, okkuperte blant annet foreldre med barn klasserom flere steder i Barcelona der det er planlagt stemmegivning.

Politiet i regionen sa lørdag at 163 skoler er okkupert og de har gitt okkupantene frist til klokka 6 søndag morgen til å forlate lokalene. De har også konfiskert 10 millioner stemmesedler.

Men ikke alle katalanere ønsker uavhengighet. Lørdag kveld rev mostandere ned et banner med påskriften «Mer demokrati» som hang på rådshusveggen i Barcelona til stor jubel fra de fremmøtte. Andre brente det uoffisielle katalanske flagget som har blitt et symbol for dem som ønsker et uavhengig Catalonia.

Store protestaksjoner

Fredag kjørte katalanske bønder traktor gjennom sentrumsgatene i Barcelona som en støtteerklæring til et valg som kan føre til at den velstående regionen bryter ut og blir Europas nyeste land.

Traktorene var pyntet med uavhengighetsflagget, mens andre rett og slett hadde ordet «Si», en oppfordring til å stemme ja, på grillen. Lignende protester ble holdt andre steder i Catalonia.

Fredag ​​kveld samlet rundt 10.000 mennesker seg på Placa d'Espanya i Barcelona der separatistlederne avsluttet sin kampanje for et uavhengig Catalonia.

– I et svært intenst og følelsesmessig sterkt øyeblikk, aner vi at det vi en gang trodde bare var en drøm, er innen rekkevidde. På søndag har vi et stevnemøte med fremtiden, sa den katalanske lederen Carles Puigdemont til den jublende folkemengden.

Tusenvis av stemmelokaler

Regionmyndighetene har klargjort 2.300 valglokaler og over 7.000 mennesker er involvert i gjennomføringen av folkeavstemningen.

Regionens visepresident Oriol Junqueras har uttalt at katalanerne skal få stemme søndag «selv om noen skulle angripe valglokaler og forsøke å hindre noe så naturlig som å legge en stemmeseddel i en valgurne».

Over 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia planlegger å bruke stemmeretten søndag, ifølge en meningsmåling de regionale myndighetene har foretatt.

Den spanske grunnloven fastslår at det bare er sentralregjeringen i Madrid som kan utlyse en folkeavstemning om uavhengighet.

