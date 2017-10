Svenske Moderaterna har fått ny leder

utenriks

Han erstatter Anna Kinberg Batra (47) som varslet at hun ville gå av i august etter at flere fylkeslag krevde hennes avgang.

Kristersson har tidligere vært leder for Moderaternas ungdomsforbund. Han har også vært minister i regjeringen til Fredrik Reinfeldt i 2010–2014.

Misnøyen var blant annet knyttet til at Kinberg Batra åpnet for samarbeid med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna, noe som kan ha bidratt til partiets fall på meningsmålingene. Hun ble også kritisert for å være for utydelig.

(©NTB)