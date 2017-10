90 prosent ønsker et selvstendig Catalonia

utenriks

– Med denne håpets og lidelsens dag har innbyggerne av Catalonia vunnet retten til en selvstendig stat i form av en republikk, sa katalanernes president Carles Puigdemont i en TV-sendt tale etter at valglokalene var stengt søndag.

På en pressekonferanse søndag kveld sa regionmyndighetenes talsmann Jordi Turull at hele 90 prosent av befolkningen har stemt ja til et uavhengig Catalonia.

Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.

– Dagen i dag er en seier for demokratiet og for dem som forsvarte retten fredfullt, sa talsmannen.

Før avstemningen ble det sagt at om ja-siden fikk mer enn 50 prosent av stemmene, skal Puigdemont sende resultatet til den katalanske nasjonalforsamlingen, slik at den kan utarbeide en erklæring om selvstendighet.

Det endelige resultatet er ventet innen få dager, og erklæringen vil bli sendt senest 48 timer etter at resultatet er klart.

Fordømmer politivolden

Presidenten sa at han kom til å be EU granske anklagene om brudd på menneskerettighetene som følge av myndighetenes direktiver til politiet under folkeavstemningen.

– De kan ikke lenger se den andre veien, slo han fast.

Han får også støtte fra Venezuelas president Nicolás Maduro som fordømmer politivolden.

I sin ukentlige TV-sending sa Maduro at det spanske politiet har gjennomført en brutal undertrykkelse av potensielle velgere, og at statsminister Mariano Rajoy må svare for det som skjedde.

Oppfordrer til selvstendighet

Separatistgrupper har oppfordret myndighetene i Catalonia til å erklære selvstendighet.

– Jeg håper vi veldig snart ser fødselen til en ny katalansk stat, sa Jordi Sanchez, som leder løsrivingsgruppa ANC, til de mange tusen som hadde møtt fram på Barcelonas største torg.

Han advarer lokale ledere mot å skuffe dem.

– Ikke skuff oss nå. Sannhetens øyeblikk er her.

Oppfordrer til streik

Folkeavstemningen ble gjennomført tross advarsler fra regjeringen og et stort oppbud av politi væpnet med batonger, skjold og skytevåpen med gummikuler.

I alt 844 mennesker måtte søke helsehjelp som følge av politiets metoder, ifølge lokale myndigheter. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy fastholder at folkeavstemningen er ulovlig og at Spania ikke har noe å beklage.

Lederen for løsrivingsgruppa Òmnium Cultural, Jordi Cuixart Navarro, bekrefter overfor avisen La Vanguardia at de har oppfordret til generalstreik i Catalonia 3. oktober, melder Reuters.