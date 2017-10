EU-parlamentet skal diskutere Catalonia

utenriks

Parlamentsmedlemmene ble mandag enige om å gjennomføre et eget møte for å diskutere striden, opplyser EU-parlamentets president Antonio Tajani.

– Debatten skal dreie seg om grunnloven, rettsprinsippet og grunnleggende rettigheter i Spania, sett i lys av hendelsene i Catalonia, uttaler embetsmenn i Strasbourg.

Både de konservative, sosialistene og de liberale støtter gjennomføringen av onsdagens debatt. De grønnes gruppe ønsket å bruke sterkere ordlyd i innkallelsen og mente at møtet burde omtales som en debatt om «politisk vold mot fredelige borgere i Catalonia». Det skal ikke stemmes over noen resolusjon.

EU-kommisjonen tok mandag til orde for dialog. EU-president Donald Tusk sa han har bedt Spanias statsminister Mariano Rajoy lete etter virkemidler for «å unngå ytterligere eskalering og bruk av makt».

Europeiske regjeringer støtter opp om den spanske regjeringens linje, mange av frykt for at kravet om økt selvstendighet i egne regioner skal få vind i seilene. Men underhånden gir diplomater uttrykk for bekymring for Spanias harde linje.

Den katalanske regionpresidenten Carles Puigdemont har bedt EU om å megle. Han hevder at Catalonia har «vunnet retten til en selvstendig stat».

