Knivdrap i Marseille etterforskes som terror – IS tar på seg skylden

utenriks

Gjerningsmannen ble selv skutt og drept av soldater som patruljerte i byens sentrale togstasjon Saint-Charles.

Påtalemyndigheten i Paris skriver i en uttalelse at etterforskningen omfatter «drap med kobling til en terrororganisasjon», i tillegg til drapsforsøk mot en offentlig tjenestemann. Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb understreker at myndighetene ennå ikke kan slå fast at det dreier seg om en terrorhandling.

Søndag kveld hevder et arabisk propagandabyrå at det er IS som står bak angrepene.

Politiet har videoopptak av hendelsen. Den viser gjerningsmannen angripe en kvinne og løpe bort. Senere kommer han tilbake og angriper en annen kvinne.

Døde av skadene

Begge de to kvinnene var forbipasserende og døde av skadene de fikk. Den ene av dem skal ha fått strupen skåret over. Noen vitner har fortalt at gjerningsmannen ropte «allahu akbar» (gud er stor) da han gikk til angrep. Mannen skal være i 30-årene.

Myndighetene opplyser at angriperen ble skutt da han løp mot soldatene som rykket ut til åstedet.

Politiet ba søndag publikum holde seg unna stasjonen, som ble evakuert etter hendelsen.

Innenriksminister Collomb skriver på Twitter at han «umiddelbart» vil reise til Marseille i forbindelse med hendelsen.

Macron opprørt

President Emmanuel Macron sier at han er dypt opprørt over det «barbariske» knivangrepet. Han berømmet soldatene som patruljerte stasjonen for å holde hodet kaldt og opptre snarrådig.

Frankrike har vært rammet av en rekke større terrorangrep de siste årene og innførte unntakstilstand etter det voldsomme Paris-angrepet i 2015. Den gjelder fortsatt. Det er utplassert anslagsvis 7.000 soldater rundt om i landet i områder med særlig høy risiko.