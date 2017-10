Las Vegas-konsert endte i blodig massakre 

utenriks

Over 500 mennesker ble såret da 64 år gamle Stephen Craig Paddock, en pensjonert hvit regnskapsfører fra Mesquite i Las Vegas-området åpnet ild mot publikum på en utendørskonsert med en av USAs mest kjente countryartister Jason Aldean søndag kveld.

Paddock befant seg i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel and Casino og var væpnet med over ti automatvåpen. Han avfyrte flere hundre skudd ut av vinduet.

En drøy time etter at skytingen stanset, stormet politiet hotellrommet hans og fant ham død. Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv, og motivet for massedrapet er foreløpig ukjent.

Avslutning på festival

Om lag 22.000 mennesker var til stede på konserten, som avsluttet den tre dager lange countryfestivalen Route 91 Harvest. Konsertarenaen ligger ved The Strip, Las Vegas' mest berømte gate, der kasinoene ligger på rekke og rad.

Paddock hadde sjekket inn på hotellet som gjest. Han bodde ifølge politiet i en seniorbolig i Las Vegas-området. Paddocks reisefølge, en 62 år gammel kvinne, ble etter skytingen etterlyst av politiet.

Hun ble kort tid etter funnet. Kvinnen er opprinnelig fra Australia, men har bodd i USA de siste 20 årene. De bodde på samme adresse i Mesquite.

– Ren ondskap

President Donald Trump sender sine kondolanser og bønner til pårørende og overlevende.

– Dette var en handling av ren ondskap. Føderale myndigheter jobber nå nært med lokale myndigheter for å bistå i etterforskningen, sa Trump i en direktesendt fjernsynstale mandag.

Trump rettet stor takk til politiet og nødetatene, og opplyste at han skal besøke byen onsdag.

Leter etter motiv

Gjerningsmannens bror Eric Paddock sier han ikke kan forstå eller forklare det som har skjedd, og sier han er fullstendig lamslått.

– Hvor i all verden fikk han tak i automatvåpen? Han har ingen militærbakgrunn eller noe sånt. Han var en fyr som bodde i et hus i Mesquite, kjørte ned til sentrum i Las Vegas for å spille på kasinoer. Han pleide å spise burritoer, sier broren til CBS News.

Til britiske Daily Mail sier han at broren verken hadde noen politisk eller religiøs overbevisning.

– Han var bare en fyr. Noe skjedde. Et eller annet må ha klikket, sier broren.

– Psykiske problemer

En ikke navngitt tjenesteperson som Reuters har snakket med, sier at Paddock hadde psykiske problemer.

Den pensjonerte regnskapsføreren hadde ifølge politiet rent rulleblad. Han hadde også flylisens.

To høytstående embetsfolk i Washington opplyser til Reuters at 64-åringen ikke sto oppført i noen database over mistenkte terrorister og at det ikke foreligger beviser som knytter ham til militante grupper.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder i en kunngjøring at angrepet i Las Vegas er deres verk og at gjerningsmannen konverterte til islam for flere måneder siden. IS legger ikke fram opplysninger som bekrefter dette.

