Møter i retten tiltalt for å ha drept Kim Jong-uns halvbror

Mandag lokal tid startet rettssaken i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur mot de to kvinnene som er tiltalt for å ha drept Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Kvinnene, fra Vietnam og Indonesia, er tiltalt for å ha sprøytet nervegass i ansiktet hans på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar i år. 20 minutter etter angrepet døde han.

De to kvinnene erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen i retten mandag. De hevder at de trodde de var med på et TV-show med skjult kamera, og at de ikke visste at det var nervegass de sprøytet i Kim Jong-nams ansikt.

Samtidig mener sørkoreansk etterretning å vite at angrepet var en del av en større femårsplan, planlagt av Kim Jong-un, for å drepe halvbroren som han ikke hadde kontakt med.

Politiet sier at flere nordkoreanske mistenkte forlot landet samme dag som angrepet. Andre fikk lov å forlate senere etter en diplomatisk avtale med hovedstaden i Nord-Korea, Pyongyang.

Kim Jong-nam var 45 eller 46 år, og var den eldste sønnen av Sør-Koreas avdøde leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Etter det levde han i eksil med familien i Kina. Halvbroren overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.

Om kvinnene blir dømt for drapet kan de forvente dødsstraff.

Det er satt av to måneder til rettssaken.

