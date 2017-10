Pensjonert regnskapsfører ble drapsmann med ukjent motiv

utenriks

– Vi vet ikke så mye om Mr. Paddock, men han bor her i byen. Fra politiets side har vi ikke hatt kontakt med ham før dette, sier Quinn Averett, en talsmann for politiet i Mesquite, til The Guardian.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder i en melding at angrepet i Las Vegas er deres verk og at gjerningsmannen konverterte til islam for flere måneder siden. IS legger ikke fram opplysninger som bekrefter dette.

FBI avviser påstandene fra IS.

– Vi har foreløpig slått fast at det ikke er forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, sier FBIs Las Vegas-sjef Aaron Rouse.

Pensjonistby

Mesquite er en mindre by med 20.000 innbyggere. Den er dominert av pensjonister, to golfbaner og et kasino. Byen ligger 100 kilometer nordøst for Las Vegas.

Motivet er ukjent, og handlingen virker meningsløs. Sheriff Joe Lombardo sier på en pressekonferanse i Las Vegas at politiet ikke har funnet noe som ligner på et motiv.

Lamslått bror

Gjerningsmannens bror, Eric Paddock, sier han er fullstendig lamslått etter det som er skjedd. I et kort intervju med avisen Orlando Sentinel sier han at han ikke kan forstå eller forklare brorens handlinger.

– Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Hvis dere i pressen finner ut noe, gi oss beskjed! Jeg fatter ingenting, sier Eric Paddock.

The Telegraph skriver at Paddock har bodd i Mesquite siden juni 2016. Han har tidligere bodd i Texas og Florida.

Kvinne sjekket ut

En kvinne ved navn Marilou Danley ble raskt ettersøkt av politiet etter massakren. Hun bodde sammen med Paddock og er opprinnelig fra Australia. Hun ble raskt sjekket ut av saken mandag.

– Vi har lokalisert henne i utlandet. Hun var ikke med ham da han sjekket inn på hotellet i Las Vegas. Han hadde noen av identifikasjonspapirene hennes. Vi har snakket med henne og mener på det nåværende tidspunkt at hun ikke har hatt noe med saken å gjøre. Men etterforskningen fortsetter selvsagt, sier Lombardo.

