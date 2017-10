utenriks

Politiet opplyste like før klokka 9 norsk tid at én gjerningsperson var uskadeliggjort etter masseskytingen i den amerikanske storbyen. Kort tid senere bekreftet politiet at personen var død.

– På dette tidspunktet tror vi ikke det er flere skyttere. Mer informasjon kommer fra sheriffen, opplyser politiet på Twitter en drøy halvtime senere.

Minst to personer er bekreftet drept og 24 såret i skytingen som startet under en utendørs countrykonsert søndag kveld lokal tid.