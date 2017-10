Thailands kuppmaker gjest hos Trump

utenriks

Prayut Chan-ocha og de militære i Thailand grep makten i et kupp i 2014 og en militærjunta har siden styrt landet.

Trumps forgjenger Barack Obama distanserte seg fra Prayuts regime på grunn av brudd på menneskerettighetene.

Etter at Trump overtok som president har tonen blitt en annen og mandag ble kuppmakeren og hans frue ønsket velkommen i Det hvite hus.

– President Trump ser fram til å gjenoppta kontakten med kongeriket Thailand, som er vår gamle allierte og samarbeidspartner i Asia, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus da nyheten om besøket ble kjent i forrige uke.

Menneskerettighetsorganisasjoner raser over besøket og viser blant annet til at Thailands demokratisk valgte statsminister Yingluck Shinawatra for få dager siden ble dømt til fem års fengsel in absentia.

(©NTB)