Trio får nobelprisen i medisin for forskning på vår indre klokke

utenriks

Jeffrey Hall (72), Michael Rosbash (73) og Michael Young (68) er tildelt nobelprisen for sine oppdagelser av molekylære mekanismer som styrer cirkadiske rytmer, het det i kunngjøringen i Stockholm mandag.

Cirkadiske rytmer er det vitenskapelige begrepet for døgnrytme.

Rosbash sier han er helt overveldet etter at han grytidlig mandag morgen fikk beskjed om at han er blant årets nobelprisvinnere.

– Jeg er fortsatt sjokkert. Jeg sitter her i pyjamasen sammen med kona mi. Tanken har ikke streifet meg, sier Rosbach på telefon til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Jeg føler meg beæret og overveldet, men jeg savner ord, sier han og føyer til at han skulle ønske hans mor hadde vært i live.

Isolerte et gen

De tre forskerne får prisen fordi de har greid å isolere et gen som kontrollerer den normale biologiske rytmen. De har ifølge nobelkomiteen ved Karolinska institutet tittet på innsiden av vår biologiske klokke og klargjort dens indre funksjon.

Dermed har de kunnet forklare hvordan mennesker, planter og dyr tilpasser seg slik at de er godt forberedt på døgnets ulike faser.

Forskerne brukte bananfluer som modellorganisme da de påviste genet.

Viktig for helsen

Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, atferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.

De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse.

Forstyrret døgnrytme knyttes blant annet til depresjon, bipolare lidelser, hukommelse og enkelte nevrologiske lidelser.

Flere studier tyder på at det er en sammenheng mellom kroniske forstyrrelser av døgnrytmen, for eksempel som følge av turnusarbeid, og økt risiko for kreft, demens og betennelser.

Det spesielle genet regulerer også søvn, som er helt avgjørende for normal hjernefunksjon.

– De har vist at dette genet dekoder et protein som hoper seg opp i cellen i løpet av natten, og som så brytes ned i løpet av dagen, ifølge nobelkomiteen.

Prismottakerne arbeider ved tre ulike universiteter: Rosbash ved Brandeis University i Massachusetts, Young ved Rockefeller University i New York og Hall ved University of Maine. Nobelprisen er på 9 millioner svenske kroner, som de tre deler.

