Trump: Ren ondskap bak Las Vegas-massakre

– Dette var en handling av ren ondskap. Føderale myndigheter jobber nå nært med lokale myndigheter for å bistå i etterforskningen, sa Trump i en direktesendt tale like før klokken 17 norsk tid.

Trump rettet i talen en stor takk til politiet i Las Vegas og alle nødetatene og opplyste at han selv vil besøke byen onsdag.

– Vi ber for dere, og vi er her for dere. Vi ber Gud hjelpe dere å komme dere gjennom denne mørke tiden. i Bibelen står det at Herren står nær dem som lider. Vi søker trøst i disse ordene, sa Trump.

Minst 50 mennesker ble drept og over 400 ble såret da en 64 år gammel mann åpnet ild fra et hotellvindu mot publikum på en konsert i Las Vegas søndag kveld.

Trump kommenterte tidligere mandag det som omtales som den verste skytemassakren i USAs historie i en Twitter-melding.

– Mine varmeste kondolanser og medfølelse til ofrene og familiene i den grusomme Las Vegas-skytingen. Må Gud velsigne dere, skrev han.

