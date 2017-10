Avis: Las Vegas-drapsmannen hadde minst 20 rifler på hotellrommet

utenriks

Ifølge The New York Times bekrefter en talsmann for politiet at våpnene ble funnet sammen med hundrevis av runder med ammunisjon. To av riflene var ifølge avisen plassert på stativer.

Politiet i Las Vegas har oppjustert tallet på døde til 59. Over 500 mennesker ble såret da 64 år gamle Stephen Craig Paddock, en pensjonert hvit regnskapsfører fra Mesquite i Las Vegas-området åpnet ild mot publikum på en utendørskonsert med en av USAs mest kjente countryartister Jason Aldean søndag kveld.

Paddock befant seg i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel and Casino og avfyrte flere hundre skudd ut av vinduet.

Eieren av en våpenbutikk i Mesquite i Nevada sier at Paddock handlet våpen der. Ifølge butikksjefen ga ikke Paddock fra seg noen tegn om at han var uskikket til å kjøpe våpen.

Avisen The Telegraph skriver at Paddock har bodd i Mesquite siden juni 2016. Han har tidligere bodd i Texas og Florida. Motivet til drapsmannen er foreløpig ukjent.

