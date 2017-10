Broren om Las Vegas-drapsmannen: Rik eiendomsinvestor som likte pengespill

utenriks

Mannen bak mandagens massakre i Las Vegas holdt seg som regel for seg selv, forteller en nabo til Washington Post.

Av de 22.000 konsertgjengerne som ble beskutt, ble 59 drept og 527 skadd da Stephen Paddock (64) fyrte av hundrevis av skudd fra sitt hotellrom i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel and Casino.

Hans bror Eric Paddock sier han ble lamslått av å høre at broren kunne stå bak massedrapet. Broren har forklart at Stephen Paddock ikke hadde psykiske problemer eller rusmiddelproblemer.

Han har vist tekstmeldinger til FBI som brødrene har sendt seg imellom og som går tre år tilbake i tid. En av dem viser at gjerningsmannen forteller at han har vunnet 250.000 dollar på et kasino.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier en talsmann for politiet at etterforskere har opplyst at Paddock var en storgambler, og at de forsøker å finne ut om han hadde økonomiske problemer.

Politiet har oppgitt at han tok sitt eget liv da en spesialstyrke tok seg inn på hotellrommet han skjøt fra.

Rik

Eric Paddock beskriver sin bror som rik. Delvis fordi han ikke hadde noen barn, og delvis fordi han hadde investert i eiendom i Orlando i Florida.

Stephen Paddock eide to hus i Nevada: Et i Mesquite og et i Reno. Ifølge nyhetsbyrået AFP er de to boligene verdt til sammen rundt 700.000 dollar.

– Han har ingen militær bakgrunn. Hvor fikk han de våpnene fra? sa Eric Paddock.

Han hadde ikke snakket med broren sin på seks måneder. Sist han hørte fra ham var da 64-åringen sendte en tekstmelding etter orkanen Irma.

Avviser IS-tilknytning

Stephen Paddock hadde rent rulleblad. Den ytterliggående islamistgruppa IS hevdet i en melding at angrepet i Las Vegas er deres verk og at gjerningsmannen konverterte til islam for flere måneder siden. IS legger ikke fram opplysninger som bekrefter dette.

FBI har avvist påstandene fra IS.

– Vi har foreløpig slått fast at det ikke er forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, sa sjefen for FBI i Las Vegas, Aaron Rouse.

