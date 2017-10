Demokrater krever strengere våpenlover

utenriks

Før massakren som krevde minst 59 menneskeliv i Las Vegas, hadde ledende republikanere i Representantenes hus inne et forslag om å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, og at personer autorisert til å bære skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstater.

Republikanerne har sett lyst på å få lovendringene gjennom, ettersom de har majoritet både i Representantenes hus og Senatet, og en alliert i president Donald Trump. Etter skytemassakren er det imidlertid uklart når, eller om, det vil bli stemt over forslaget.

– Hva Kongressen kan gjøre, og hva Kongressen må gjøre, er å lage lover som gjør at våre medborgere er trygge, sa demokraten Chuck Schumer i Senatet, dagen etter skytingen.

Videre uttalte Schumer at en god begynnelse vil være å lage lover som hindrer våpen fra å havne i feil hender.

Også den demokratiske senatoren Chris Murphy, en forkjemper for strengere våpenkontroll, uttalte at det nå er på tide at Kongressen foretar seg noe.

Skytemassakren i Las Vegas er den største i moderne amerikansk historie, men Kongressen har i etterkant av tidligere massakrer i Colorado, Connecticut og Florida, ikke lyktes i å gjennomføre endringer i våpenloven.

President Donald Trump ville ikke svare på spørsmål om skjerpede våpenlover da han fordømte skytemassakren i Las Vegas. Han uttalte at massakren var en «handling av ren ondskap».

