Den amerikanske rockeartisten Tom Petty er død

utenriks

– På vegne av familien til Tom Petty er vi knust når vi kunngjør dødsfallet til vår far, ektemann, bror, leder og venn Tom Petty, heter det i en uttalelse på hjemmesiden til Tom Petty and The Heartbreakers.

Petty fikk hjertestans i sitt hjem i Malibu i California tidlig mandag morgen og ble i all hast brakt til UCLA Santa Monica Hospital. Han hadde fortsatt puls da han ble funnet.

Petty døde fredelig omgitt av familie, bandmedlemmer og venner, heter det videre i uttalelsen som ble lagt ut mandag kveld lokal tid.

Dylan: – Kjernekar

Pettys venn og tidligere bandkollega i Traveling Wilburys, Bob Dylan, uttaler til musikkmagasinet Rolling Stone at det var en forferdelig og knusende beskjed å få.

– Tom var en kjernekar. Han var en stor artist, full av lys, en venn, og jeg kommer aldri til å glemme ham, sa Dylan.

Et usedvanlig bredt spekter med musikere ga uttrykk for sorg og mintes Tom Petty da det ble kjent at han var innlagt på sykehus etter en hjertestans. Blant dem var Juliette Lewis, Courtney Love, Talib Kweli, Kid Rock, Cyndi Lauper, Paul Stanley og Lin-Manuel Miranda.

Tom Petty and The Heartbreakers var akkurat ferdig med sin sommerturné. Mandag 25. september holdt de den siste konserten på turneen i Hollywood Bowl i Los Angeles. Turneen markerte at det er 40 år siden bandet ble dannet.

Suksessrik

Petty slo igjennom sammen med The Heartbreakers med låta «Breakdown» i 1976 og befestet for alvor sin posisjon i rockens øverste divisjon med den tredje studioutgivelsen «Damn the Torpedoes» fra 1979.

Han innkasserte opp gjennom karrieren blant annet tre Grammy-priser og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2002.

Tom Petty var også med i suksessgruppa Traveling Wilburys, sammen med George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison og Bob Dylan.

Hans store sangkatalog inneholder klassikere som «American Girl», «Don't Come Around Here No More», «I Won't Back Down», «Free Fallin» og «Into the Great Wide Open».

(©NTB)