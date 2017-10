Fem pågrepet etter funn av hjemmelaget bombe i Paris

utenriks

Funnet av den hjemmesnekrede bomben ble gjort i morgentimene lørdag, men ble først kjent tirsdag. Politiet fant to gassbeholdere på fortauet utenfor en bygning i 16. arrondissement og ytterligere to beholdere inne i en oppgang.

Det var en beboer som kontaktet politiet etter at han hadde sett de to gassbeholderne utenfor huset. Politiet fant også en mobiltelefon festet til den ene av beholderne. Den skulle trolig brukes til å detonere bomben.

Det er ingen opplysninger om identiteten til de fem pågrepne personene, og det er heller ikke kjent hva de er siktet for.

Det var innenriksminister Gérard Collomb som tirsdag opplyste at en av de arresterte står på en liste politiet har over personer som kan utgjøre en terrorfare.

– Dette sier oss at trusselnivået i Frankrike er ekstremt høyt, sa ministeren. Han viste til knivdrapet i Marseille i helgen og sa at slike hendelser aktualiserer behovet for en ny, streng sikkerhetslov.

Underhuset i den franske nasjonalforsamlingen skulle senere tirsdag stemme over en antiterrorlov som menneskerettighetsgrupper og FN-eksperter har kritisert for å gi for mye makt til politiet og lokale myndigheter.

