Frankrikes nasjonalforsamling vedtok ny antiterrorlov 

Vedtaket ble gjort med 415 mot 127 stemmer. 19 avsto fra å stemme. Avstemningen fant sted tirsdag etter at forslaget ble vedtatt i senatet i juli, også da med klart flertall. Antiterrorloven trer i kraft 1. november.

Den nye loven skjerper de allerede eksisterende sikkerhetslovene og innfrir et av president Emmanuel Macrons valgløfter.

Loven vil blant annet gi myndighetene rett til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlige arrangementer uten at slike tiltak må godkjennes av en dommer. Politiet får også mulighet til raskt å stenge områder for personer og biler.

Flere franske menneskerettighetsgrupper har vært kritiske til loven, men innenriksminister Gérard Collomb forsvarer den. Han sier den er et «varig svar på en varig trussel».

Avstemningen fant sted bare få dager etter knivdrapene i Marseille og funnet av en provisorisk gassbombe i en oppgang i et bolighus i 16. arrondissement i Paris. Politiet har arrestert fem personer etter den siste hendelsen, en av dem står på politiets liste over mistenkte terrorister.

Collomb sier at den siste hendelsen viser at trusselnivået er ekstremt høyt i Frankrike og at landet fortsatt er i en krigstilstand, til tross for at IS er påført store tap på bakken i Syria og Irak.

Unntakslovene har blitt utvidet seks ganger siden angrepene i Paris i november 2015.

