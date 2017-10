Groteske funn på drapssiktede Madsens datamaskin

utenriks

Det kom fram i et rettsmøte i København tirsdag der påtalemyndigheten fikk medhold fra dommeren i kravet om forlenget varetektsfengsling.

Ubåteier Peter Madsen er siktet for å ha drept den svenske journalisten, samt for likskjending. Han nekter straffskyld på begge punkter.

Aktor Jakob Buch-Jepsen redegjorde i rettsmøtet for flere knivstikk som er påvist i skrittet og brystet på Wall. Det er notert 14 knivstikk i skrittet alene. Disse er påført omtrent da døden inntraff eller kort tid etter.

Hodet, armer og bein er tilsynelatende blitt saget av, sier aktor.

Torturfilmer

På Madsens datamaskin har politiet funnet filmer som viser tortur og drap på kvinner ved hengning eller brenning. Politiet tror filmene er ekte, men understreker at Madsen ikke har noe å gjøre med handlingene i videoene. Madsen har tidligere forklart at flere kan ha hatt tilgang til datamaskinen som sto i hans laboratorium.

Madsen deltok i fengslingsmøtet via videolink. Han satt med knyttede hender og så rett inn i kameraet. Selv da grove detaljer ble omtalt av aktor, vek han ikke med blikket.

Spørsmålene om hva som skjedde med Wall er fortsatt mange, med Madsen avga ingen forklaring i denne omgang. Formålet med rettsmøtet var å få medhold i fortsatt fengsling, ettersom Madsen på forhånd hadde krevd løslatelse. En dommer besluttet ved møtets slutt at fengslingen forlenges til 31. oktober.

Avviste Madsens forklaring

Det er snart gått åtte uker siden journalist Kim Wall fulgte med Peter Madsen på ubåten for å lage en reportasje. Hun kom aldri tilbake fra turen og ble funnet død i sjøen utenfor Amager 21. august.

Madsens forsvarer ønsket å få Madsen løslatt. Hun viste til obduksjonsrapporten, der det står at det er funnet et blått merke på Walls bakdel. Dette mener forsvareren styrker Madsens forklaring om at det skjedde en ulykke om bord i ubåten og at Wall falt flere meter ned på ubåtdekket. Dette ble avvist av retten.

