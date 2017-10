Las Vegas-gjerningsmannen skjøt i nesten ti minutter

utenriks

Fra rommet i 32. etasje hadde han fri utsikt til området utenfor der 21.000 mennesker var samlet under en konsert. Tidligere opplyste politiet at han skjøt i fem minutter. På en pressekonferanse tirsdag uttalte Las Vegas-politiet at skytingen pågikk uhindret i ti minutter.

Deretter skjøt han seg selv før politi stormet rommet og fant ham død med 23 skytevåpen.

Nesten alle identifisert

Blant de 59 som ble drept er det bare tre som ennå ikke er identifisert. Tilstanden er kritisk for 50 av de 527 som ble såret.

Politiet opplyste også på tirsdagens pressekonferanse at Paddock hadde skjult et kamera i en mattralle i gangen utenfor hotellrommet. Dessuten hadde 64-åringen plassert kamera inne på rommet. Trolig gjorde han dette for å kunne følge med på om politiet skulle komme, opplyser sheriff Joseph Lombardo.

Tidligere tirsdag opplyste politiet til AP at de har funnet 19 skytevåpen i boligen hans i Mesquite, et pensjonistsamfunn ved en golfbane nordøst for Las Vegas. Der er det også funnet eksplosiver og tusener av patroner. Politiet fant også kunstgjødsel i Paddocks bil.

Ukjent motiv

Motivet er fortsatt ukjent, sier Lombardo. Etterforskningen går framover, men det mangler en del brikker.

– I løpet av de neste 48 timene forventer vi å kunne ha mye mer informasjon, sier Lombardo.

Jim Clemente, en pensjonert FBI-ansatt som i løpet av sin karriere har laget profiler på kriminelle, mener flere faktorer kan ha bidratt til at Paddock utførte angrepet.

– Et eller annet stort kan ha utløst handlingen, kanskje et stort tap, samlivsbrudd, eller kanskje han fant ut at han hadde en dødelig sykdom, sier Clemente.

Clemente mener at en psykologisk obduksjon kan bli nødvendig for å forsøke å slå fast motivet. Hvis Paddocks hjerne ikke ble ødelagt av selvmordet, kan eksperter muligens finne misdannelse eller nevrologisk forstyrrelse i hjernen, mener Clemente.

Genetikk kan også være en forklaring, tror den tidligere FBI-ansatte. Han viser til at Paddocks far var en bankraner som sto på FBIs oversikt over de ti mest ettersøkte på 1960-tallet og at faren var diagnostisert med psykopati.

– Genetikken lader pistolen. Personligheten og psykologien sikter pistolen. Erfaringer utløser avtrekkeren, sier Clemente.

Paddock var regnskapsfører, hadde jobbet som postbud og hadde vært ansatt i skattevesenet. Han var ifølge AP en storgambler og hadde tidligere vunnet 250.000 dollar på et kasino.

