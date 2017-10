Politiet avviser at Tom Petty er død

utenriks

CBS News opplyste først at de hadde fått dødsfallet bekreftet, men opplysningen ble senere mandag avkreftet av politiet i Los Angeles.

– Kilder opplyste til oss klokken 10.30 lokal tid mandag morgen at en sykehusprest ble tilkalt til Toms rom. Vi er blitt fortalt at familien har gitt ordre om at gjenopplivingsforsøk ikke skal foretas. Sangeren kommer neppe til å overleve det neste døgnet, men han klamrer seg fortsatt til livet. En melding om at Los Angeles-politiet har bekreftet sangerens død er ikke korrekt, skriver det velinformerte kjendisnettstedet TMZ.

Hjertestans

Tom Petty ble søndag kveld funnet bevisstløs med hjertestans i sitt hjem i Malibu i California og ble i all hast sendt til UCLA Santa Monica Hospital. Han hadde fortsatt puls da han ble funnet.

På sykehuset skal det ha blitt fastslått at det ikke var tegn til hjerneaktivitet og det ble derfor besluttet å ikke holde ham kunstig i live.

Pettys datter, artisten Annakim Violette Petty, gikk hardt ut mot musikkmagasinet Rolling Stone, som var ett av mediene som meldte om farens død.

– Hvordan våger dere å rapportere at min far er død bare for å få omtale, fordi artiklene og bildene deres har gått ut på dato? skrev hun på sin Instagram-profil med et bilde av Tom Petty på en Rolling Stone-forside fra 1979.

Suksessrik

Petty slo igjennom sammen med bandet The Heartbreakers med låten «Breakdown» i 1976 og befestet for alvor sin posisjon i rockens 1. divisjon med den tredje studioutgivelsen «Damn the Torpedoes» fra 1979.

Han innkasserte opp gjennom karrieren tre Grammy-priser og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2002.

Tom Petty var også med i suksessgruppa Traveling Wilburys, sammen med George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison og Bob Dylan.

Hans store sangkatalog inneholder klassikere som «American Girl», «Don't Come Around Here No More», «I Won't Back Down», «Free Fallin» og «Into the Great Wide Open».

