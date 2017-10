Trump på Puerto Rico: – Hjelpen har ikke vært billig

utenriks

– 16 mot tusener. Dere kan være svært stolte av deres folk og av samarbeidet med våre folk, sa president Donald Trump under sitt første besøk til orkanrammede Puerto Rico tirsdag.

Orkanen Katrina tok 1.833 liv. Trump-administrasjonen har flere ganger sammenlignet redningsarbeidet i Texas, Florida og Puerto Rico med det som George W. Bush-administrasjonen utførte etter orkanen Katrina i 2005, skriver The New York Times.

– I Texas og i Florida fikk vi karakteren A+. Og jeg kan si dere dette – jeg synes vi har gjort det like bra på Puerto Rico, sa Trump om Washingtons innsats tirsdag.

På den orkanherjede øya er ikke alle enige i en slik beskrivelse. Hovedstaden San Juans ordfører Carmen Yulin Cruz har sagt at myndighetenes hjelp på Puerto Rico har vært dårligere enn hjelpen som Texas og Florida fikk.

Fem timers besøk

Trump håper med besøket å overbevise de 3,4 millioner innbyggerne på Puerto Rico om at de ikke er glemt av myndighetene i Washington.

Trump og førstedame Melania Trump ankom orkanherjede Puerto Rico tirsdag ettermiddag, der de i løpet av det rundt fem timer lange besøket blant annet møtte representanter for lokale myndigheter, overlevende og redningsarbeidere.

Etter orkanen Marias herjinger for knappe to uker siden, er det fortsatt mangel på mat, drikkevann og strøm på øya.

Kritisk ordfører

Trump-administrasjonen har fått krass kritikk for å ikke ha viet nok oppmerksomhet og nødhjelp til Puerto Rico. Etter en rekke svært positive uttalelser om hjelpeinnsatsen fra medlemmer av Trumps administrasjon, ga ordføreren i hovedstaden San Juan, Carmen Yulin Cruz, fredag uttrykk for sin frustrasjon.

– Folk dør her, og jeg kan ikke begripe at den mest storslåtte nasjonen i verden ikke kan utarbeide logistikk for en liten øy, sa hun.

Trump tok til motmæle på Twitter og beskyldte ordføreren for dårlig lederskap.

Tirsdag måtte han håndhilse på henne under ankomstseremonien i en hangar på en militærflyplass øst for San Juan.

– Hvordan står det til? spurte Trump. Det var ikke mulig å høre svaret hennes. Deretter takket Trump henne.

– Dyrt

– Hjelpen vår har ikke vært billig. Jeg hater å måtte si dette til dere, Puerto Rico, men dere har påført budsjettet vårt en liten smekk. Men det er greit, fordi vi har reddet mange liv, sa Trump i hangaren.

Deretter fortsatte resten av det nøye planlagte programmet på øya. Trump fikk se skadene i hovedstaden, og han delte ut forsyninger i ei kirke, der 200 frammøtte jublet da han kom inn.

Innbyggerne på Puerto Rico er amerikanske statsborgere, men øya regnes ikke som egen delstat og er derfor heller ikke representert i Kongressen. Puertoricanere bosatt på øya kan ikke stemme ved presidentvalg.

