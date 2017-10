106 år gammel afghansk kvinne får likevel bli i Sverige

utenriks

Den afghanske kvinnen er nå innvilget tidsbegrenset opphold, heter det i et vedtak fra migrasjonsdomstolen i Göteborg.

Dermed blir et tidligere vedtak i migrasjonsverket omgjort. Domstolen er kommet til at det er formildende omstendigheter som tilsier at Uzbeki får bli i Sverige. Ellers sier det svenske regelverket at høy alder alene ikke kvalifiserer til opphold, dersom ikke andre forhold tilsier det.

Migrasjonsdomstolen peker på kvinnens dårlige helse og at hun ville havne i en ytterst sårbar situasjon dersom hun sendes tilbake til hjemlandet.

106-åringen har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse på 13 måneder.

