Catalonias leder lover erklæring om uavhengighet 

utenriks

I et intervju med BBC sier Puigdemont at katalanerne vil stå fast på løftet om å erklære uavhengighet ved ja-flertall i den omstridte folkeavstemningen, som gikk av stabelen søndag.

Når det endelige resultatet fra folkeavstemningen er klart, vil det skje innen 48 timer, ifølge Puigdemont. Han forklarer at det fortsatt er stemmer fra utlandet som må telles, men at det endelige resultatet kan ventes mot slutten av uka.

– Derfor vil vi handle i helgen eller tidlig neste uke, sier Puigdemont til BBC.

Ingen vei tilbake

Statsviter Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø mener Puigdemont har malt seg opp i et hjørne. Han tror ikke det er mulig for den katalanske lederen å avlyse den varslede erklæringen nå.

– Han er nødt, sier Buck til NTB.

– Hvis han går tilbake på dette nå, er han politisk død.

Buck viser til at Puigdemont regjerer med støtte fra partier på venstresiden. Koalisjonen vil sprekke hvis det ikke blir noen uavhengighetserklæring likevel, spår han.

De katalanske regionmyndighetene har tidligere sagt at 90 prosent stemte for uavhengighet i søndagens omstridte folkeavstemning. Oppslutningen var på 42 prosent.

Kan tre sammen mandag

Det ble onsdag varslet at Puigdemont ville komme med en offisiell erklæring i løpet av kvelden.

Den katalanske regionforsamlingen skal etter planen tre sammen på mandag for å diskutere saken.

Regjeringen i Madrid har på sin side avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse. Tirsdag tok også kong Felipe bladet fra munnen i en fjernsynsoverført tale der han rettet krass kritikk mot katalanske ledere.

– Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipper følges. Katalanske ledere har vist mangel på lojalitet, sa kongen.

Protester

Samme dag gikk et stort antall katalanere til streik for å protestere mot politiets framferd under folkeavstemningen. I regionhovedstaden Barcelona deltok anslagsvis 700.000 mennesker i en demonstrasjon for å vise sin misnøye.

Spansk opprørspoliti gikk brutalt til verks mot velgere og demonstranter for å prøve å stoppe folkeavstemningen, noe som har provosert både i Spania og utenfor landets grenser.

Da de foreløpige resultatene var klare søndag kveld, erklærte Puigdemont at Catalonia hadde «vunnet retten til en selvstendig stat».

EU-debatt

De katalanske separatistene har gjentatte ganger bedt EU om å komme på banen, og onsdag ettermiddag ble situasjonen tatt opp til debatt i EU-parlamentet.

EU-kommisjonens president Frans Timmermans kom med en nøye balansert kritikk av spanske og katalanske ledere. Han fastslo at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og at rettsstatens prinsipper må respekteres. Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.

– Vold løser ingenting i politikken. Vold er aldri et svar, aldri en løsning. Vold kan aldri brukes som våpen eller verktøy, sa Timmermans.

Ifølge ham er det nå på tide at partene forlater konfrontasjonslinjen og går i dialog med hverandre.

(©NTB)