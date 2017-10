Cuba beskylder USA for forverring av landenes forhold

utenriks

– Den amerikanske regjeringen, med sine politisk motiverte og forhastede beslutninger, er den ansvarlige parten for den nåværende og sannsynligvis fremtidige forverringen av de bilaterale forholdene, sa Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez på en pressekonferanse i Havanna.

De 15 cubanske diplomatene har fått sju dager på seg til å forlate USA.

– Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen. Denne ordren vil sikre balanse i antallet som inngår i våre respektive diplomatiske utsendinger, het det i en uttalelse fra USAs utenriksminister Rex Tillerson.

22 tidligere ansatte ved USAs ambassade i Havanna har fått påvist helseplager og er sendt hjem, etter å ha blitt utsatt for høyfrekvente og smertefulle lyder, både i ambassadebygningen og ved boligene sine.

Hva som har forårsaket de uforklarlige helseplagene er fortsatt et mysterium. Amerikanske myndigheter hevder de ambassadeansatte er utsatt for et angrep, noe som har påført flere av dem varig hørselsskade, kraftig hodepine, balanseforstyrrelser og lettere hjerneskade. Cubanske myndigheter nekter enhver befatning med saken.

