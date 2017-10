Dødstallet etter orkanen på Puerto Rico har steget til 34

utenriks

Rosello annonserte dette på en pressekonferanse like etter at USAs president Donald Trumps besøkte det amerikanske territoriet.

Det offisielle dødstallet, som har vært 16, har ikke blitt oppdatert siden 25. september.

Under sitt besøk sa Trump at puertoricanerne bør være stolt av at kun 16 liv gikk tapt i orkanen, sammenlignet med tusenvis i «en ekte katastrofe som orkanen Katrina».

Orkanen Katrina tok 1.833 liv i 2005.

Orkanene Irma og Maria som rammet Karibia i september, var blant de sterkeste som noensinne er registrert i Atlanterhavet.

