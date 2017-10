Over tusen griser brant inne på gård i Sverige

utenriks

– 1.300 griser har brent inne, sier Rickard Ahlstrand, leder for redningstjenesten Västra Skaraborg.

Meldingen om brannen kom like etter klokken 1.30, og bygget var allerede overtent da brannvesenet ankom gården. Mannskaper fra to brannstasjoner jobbet for å stoppe flammene, som nå er under kontroll. Hus i nærheten har blitt evakuert.

– De kommer til å være der i flere timer. Det er et kjempestort fjøs som brenner, så det blir veldig varmt, og det ligger bolighus i nærheten som må beskyttes, sier Ahlstrand.

Ingen mennesker ble skadd i brannen.

