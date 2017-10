Russland: Nusrafrontens leder er kritisk såret

utenriks

Jolani leder Fatah al-Sham, opprørsgruppen som tidligere var kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

– Som følge av flyangrepet fikk Nusrafrontens leder Abu Mohammed al-Jolani flere alvorlige splintskader. Han mistet en arm og tilstanden hans er ifølge flere uavhengige kilder kritisk, heter det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i Moskva.

Tirsdag hevdet Russland at over 300 opprørere fra den militante islamistgruppa IS er drept i russiske flyangrep mot Deir al-Zor de siste dagene.

Russland er president Bashar al-Assads fremste allierte i krigen mot opprørere i Syria.

(©NTB)