Sivile drept i nye luftangrep i Jemen

utenriks

Nettstedet Saba, som drives av de jemenittiske Houthi-opprørerne, melder om tolv døde i et luftangrep mot distriktet Baqem i provinsen Saada.

Den opprørskontrollerte fjernsynsstasjonen Al-Masirah legger skylden på militærkoalisjonen som ledes av Saudi-Arabia.

Koalisjonen kjemper på vegne av Jemens regjering i en borgerkrig som har krevd tusenvis av menneskeliv de siste årene.

En ikke navngitt kilde i helsevesenet i Baqem sier til nyhetsbyrået AFP at sju mennesker – fire barn, to kvinner o gen mann – ble drept i et luftangrep i Saada. Provinsen ligger nord i Jemen og grenser til Saudi-Arabia.

Flere millioner mennesker er blitt drevet på flukt siden den saudiledede alliansen gikk inn i krigen i 2015.

Konflikten har drevet 17 millioner mennesker på randen av hungersnød, og FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise.

Det lutfattige landet er dessuten rammet av en koleraepidemi som ifølge Røde Kors' anslag har krevd over 2.100 menneskeliv siden april. Landets flyplasser og havner er underlagt en blokade som gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å nå fram med nødhjelp.

FNs menneskerettsråd besluttet i forrige uke å sende etterforskere til Jemen for å granske anklager om krigsforbrytelser, på tross av hard motstand fra Saudi-Arabia.

(©NTB)