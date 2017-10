Tillerson sier han er forpliktet til å tjene Trump

utenriks

– Jeg har aldri vurdert å forlate denne posten, sa Tillerson på en pressekonferanse i Washington onsdag.

Pressekonferansen var et svar på en nyhetsmelding fra NBC News der det het at Tillerson ifølge «flere høytstående tjenestefolk i Trump-administrasjonen» under et møte i Pentagon 20. juli kalte Trump «moron» – som kan oversettes til «idiot».

Få dager tidligere fikk Tillerson hard kritikk fra president Donald Trump for å ha fremmet diplomati i et forsøk på å løse konflikten med Nord-Korea. Tillerson kaster bort tiden, tvitret Trump søndag, som tok til orde for «å gjøre det som er nødvendig».

– Full tillit

Trump sa under et besøk i Las Vegas onsdag at han har full tillit til Tillerson.

Tillersons talskvinne Heather Nauert opplyser at utenriksministeren og Trump har snakket sammen.

– Han sa til meg at de hadde en god samtale og at alt er i orden, sier hun.

Tillerson har verken avvist eller bekreftet å ha sagt ordet «idiot», men Nauert kommenterer det slik:

– Utenriksministeren brukte ikke den slags ordbruk. Han sa ikke det ordet, uttaler hun.

Avviser avgang

Tillerson skal ha vurdert å gå av som utenriksminister, hevder NBC News. Kanalens kilder opplyser også at visepresident Mike Pence noen dager etter møtet angivelig skal ha bedt Tillerson vise respekt, og at både Pence og andre høytstående i Trump-administrasjonen skal ha oppfordret Tillerson til ikke å gå av.

Pence-rådgiver Jarrod Agen uttalte onsdag at visepresidenten aldri har nevnt muligheten for at Tillerson skal ha vurdert å trekke seg.

Det samme uttalte Tillerson på pressekonferansen.

– Splittende

– Visepresidenten har aldri måttet overtale meg til å forbli i stillingen som utenriksminister, fordi jeg har aldri vurdert å forlate posten, sa Tillerson.

Utenriksministeren sa at han er fersk i det politiske miljøet.

– Det er dette jeg ikke skjønner med Washington. Der jeg kommer fra, driver vi ikke med slikt tøys. Det har bare til hensikt å splitte folk, sa Tillerson, som skrøt av Trump og hans utenrikspolitikk.

Heller ikke Trump likte NBCs melding.

– NBC News er falske nyheter og enda mer uærlig enn selv CNN. De er en skam for god journalistikk. Ikke annet å vente at oppslutningen deres faller, skrev Trump på Twitter mens Tillerson holdt pressekonferanse.

NBC News opplyste etterpå at de holder fast ved sin sak.

– Smålig vås

– Det har aldri falt meg inn å forlate stillingen. Jeg tjener landet etter å ha blitt utpekt av presidenten, og jeg er her så lenge presidenten mener jeg er nyttig for å oppnå hans mål, sa Tillerson på pressekonferansen.

– Vi forholder oss ikke til slikt smålig vås. Jeg kommer simpelthen ikke til å bli en brikke i et forsøk på å splitte Trump-administrasjonen, sa utenriksministeren.

Tillerson skrøt av Trump og sa at Trump elsker USA, at han setter amerikanerne først, at han er smart og at han forlanger resultater. Tillerson skrøt også av sine kolleger og lovet at jobben bare så vidt har startet.

– Det er mye som skal gjøre og vi har bare så vidt startet, sa Tillerson.

