Tre milliarder Yahoo-kontoer hacket i 2013

utenriks

Selskapet har tidligere opplyst at så mange som én milliard kontoer ble hacket i den aktuelle hendelsen.

Tirsdag sier Verizon, som tilegnet seg den nettbaserte delen av Yahoo tidligere i år, at samtlige Yahoo-kontoer ble rammet av hackingen. Det kommer fram etter en ny gransking, heter det.

Yahoo understreker at hackingen tilsynelatende ikke omfattet passord, kredittkortopplysninger eller kontonumre, men oppfordrer likevel brukerne til å gjennomgå kontoutskrifter. En talsmann for selskapet opplyser at mange av brukerkontoene aldri eller sjeldent ble brukt, og at de rammede brukerne har fått beskjed på epost.

Den nye granskingen har avslørt hvor vanskelig det er for bedrifter å beskytte seg mot hackere, sier David Kennedy, direktør ved IT-sikkerhetsfirmaet TrustedSEC LCC.

– Dette er en skikkelig vekker. Man kan bare gjette seg til hva de hadde adgang til, sier Kennedy til Reuters.

Tirsdag opplyste den republikanske senatoren John Thune fra Sør-Dakota at det skal holdes høringer senere denne måneden om datalekkasjer hos Yahoo og Equifax.

(©NTB)