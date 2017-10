Trump vil slette orkanrammede Puerto Ricos gjeld

utenriks

Guvernør Ricardo Rosello annonserte dette på en pressekonferanse like etter at Trump besøkte det amerikanske territoriet.

Det offisielle dødstallet, som har vært 16, har ikke blitt oppdatert siden 25. september.

I et intervju sa presidenten at det er nødvendig å slette Puerto Ricos gjeld.

– De skylder mye penger til dine venner på Wall Street, og det vil vi slette. Det skal du si farvel til. Jeg vet ikke om det er Goldman Sachs (en investeringsbank), men uansett hvem det er, så kan du godt vinke farvel til dem, sa Trump til Fox News ifølge Reuters.

Under sitt besøk sa Trump at puertoricanerne bør være stolt av at kun 16 liv gikk tapt i orkanen, sammenlignet med tusenvis i «en ekte katastrofe som orkanen Katrina». Orkanen Katrina tok 1.833 liv i 2005.

Like etter annonserte Rosello at dødstallet, som har vært 16 siden 25. september, har steget til 34.

Orkanene Irma og Maria som rammet Karibia i september, var blant de sterkeste som noensinne er registrert i Atlanterhavet.

