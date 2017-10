utenriks

– Jeg kjente Stephen Paddock som en snill, omsorgsfull og stille mann. Jeg elsket ham, og jeg håpet på en fredelig fremtid sammen med ham. Han sa aldri noe til meg, eller gjorde aldri noe som jeg var klar over, som kunne være en advarsel for at noe så forferdelig som dette skulle komme til å skje, sa Danleys advokat på vegne av henne.

Politiet har så langt ikke kunnet slå fast noe motiv bak masseskytingen der 59 personer ble drept og 527 såret.

(©NTB)