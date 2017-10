Politiet kan bevise at Las Vegas-drapsmannen prøvde å komme seg unna

utenriks

Under en pressekonferanse natt til torsdag oppdaterte sheriff Joseph Lombardo om funn gjort i etterforskningen. Der kom det fram at 64 år gamle Stephen Paddock blant annet leide et annet hotellrom på Ogden Hotel i Las Vegas. Det skal ha vært i forbindelse med en annen musikkfestival.

Politiet har tidligere uttalt at de mener han handlet alene, men har nå endret oppfatning.

– Han må ha fått hjelp på et tidspunkt. Kanskje han er helt eksepsjonell, og har jobbet ut alt dette alene, men det er vanskelig å tro. Det er bare å legge to og to sammen, sa Lombardo.

På spørsmål fra pressen om politiet har funnet bevis for at gjerningsmannen prøvde å komme seg unna, svarte sheriffen ja. Han ønsket ikke å gå nærmere inn på bevisene.

Det oppdaterte tallet på skadde er 489. 317 har blitt utskrevet fra sykehus. 59 mennesker omkom da Paddock avfyrte flere hundre skudd mot de 21.000 publikummerne som var til stede på en utendørskonsert i Las Vegas søndag.

