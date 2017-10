Senatet håper Russland-etterforskningen er ferdig før neste års valg

utenriks

Lederen i Senatets etterretningskomité Richard Burr la onsdag fram en rapport som viste fremgangen etter ni måneders etterforskning.

Burr sa at komiteen fortsatt spør seg om Trump-administrasjonen samarbeidet med Russland før presidentvalget i 2016, men at det er allerede er klart at Moskva sådde kaos på alle nivået i valget.

Komiteens nestleder Mark Warner sa det er bred enighet i komiteen om at russerne «hacket politiske dokumenter», samt offentliggjorde denne informasjonen for å påvirke valgresultatet.

Å finne ut hva som skjedde, inkludert hvordan Russland var innblandet, er helt avgjørende, sa Burr.

– Målet mitt er fortsatt å avslutte hele etterforskningen dette kalenderåret, sa Burr, men la til at arbeidet senest må være ferdig før mellomvalget neste år.

Etterretningskomiteen har blant annet intervjuet over hundre personer og vært gjennom nesten 100.000 dokumenter.

(©NTB)