Spansk domstol stanser møte om katalansk uavhengighet

utenriks

Det melder spanske medier torsdag.

Domstolen suspenderer uavhengighetserklæringen som Catalonias leder Carles Puigdemont har varslet skal komme førstkommende mandag.

Det er den sosialistiske opposisjonsblokken i det regionale parlamentet som skal ha krevd at møtet ble avlyst. Det katalanske sosialistpartiet er imot uavhengighet for regionen.

Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.

Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia har utløst en stor politisk krise og usikkerhet i Spania. Dette gjenspeiles også i økonomien.

Torsdag meldte spanske medier at Catalonias to største banker, Caixabank og Banco Sabadell, vurderer å flytte hovedkontorene sine ut av Barcelona dersom katalanske ledere erklærer utroper selvstendighet.

En talsmann for Sabadell har bekreftet at saken skal diskuteres på et styremøte torsdag, ifølge det private nyhetsbyrået Europa Press.

Da ordkrigen mellom Barcelona og Madrid intensiverte tidligere denne uken, sank bankenes aksjer på børsen. Banco Sabadells aksjer så en nedgang på 10 prosent. Torsdag tok bankenes aksjer seg opp igjen.

Catalonia er Spanias rikeste region og står for en femdel av Spanias økonomi.

Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias autonome status og pålegge direkte regjering fra Madrid.

(©NTB)