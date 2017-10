Tidligere britisk statsminister mistenkt for overgrep 

utenriks

I 2015 kom det fram flere anklager som dreide seg om at den tidligere statsminister, sir Edward Heath, skulle ha forgrepet seg på mindreårige. Politiet i Wiltshire har etterforsket saken, og torsdag informerte de pressen at bevisene i saken er av en slik art at det ville vært aktuelt å forhøre Heath om sju av anklagene mot ham dersom han hadde vært i live.

Heath døde 89 år gammel i 2005.

Den groveste anklagen Heath ville blitt avhørt om, dreier seg om voldtekt av en elleve år gammel gutt. Videre opplyser politiet at Heath blant annet ville ha måttet forklare seg om anklager om voldtekt av en gutt under 16 år, tre tilfeller av upassende oppførsel mot en gutt under 16 år, fire tilfeller av upassende oppførsel mot en gutt under 14 og ytterligere to tilfeller av upassende oppførsel mot en mann over 16 år, skriver BBC.

Flere av disse anklagene, deriblant voldtekt av den elleve år gamle gutten, inneholder beskyldninger om at Heath skal ha betalt for å få tilgang til guttene.

Politiet understreket overfor pressen torsdag at dette dreier seg om bevis som ville rettferdiggjort å ha tatt den tidligere statsministeren inn til avhør, men at de ikke av en slik art at de kan konkludere noe om skyld.

Sir Edward Heath var de konservatives statsminister i Storbritannia fra 1970 til 1974.

Heaths tidligere kabinettssekretær lord Armstrong of Ilminster og styreformann i sir Edward Heath Charitable Foundation, lord Hunt of Wirral, sier i en uttalelse at politiets etterforskning verken rettferdiggjør eller tar bort «skyen av mistanke» som fortsetter å henge over den tidligere statsministeren.

