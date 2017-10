16 døde i kollisjon mellom buss og tog i Russland

utenriks

– For øyeblikket kan vi bekrefte at 16 mennesker er døde. 34 er reddet, to barns tilstand er kritisk, og tolv andre er brakt til sykehuset, sier Vjatsjeslav Arakelov, lederen for de lokale myndighetene i Vladimir ifølge nyhetsbyrået TASS.

Det russiske nyhetsbyrået melder at et barn er blant de døde. Bussen fra Kasakhstan kolliderte med et tog som var på vei fra St. Petersburg til Nizjnij Novgorod. 56 personer skal ha vært om bord på bussen.

En kilde i politiet sier at en feil i bussens motor kan ha vært årsaken til ulykken. Kilden opplyser også at bussen skal ha stanset på toglinjen og ble nesten helt knust av passasjertoget.

