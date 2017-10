Generalmajor Kristin Lund blir ny sjef for FN-observatørene i Midtøsten

utenriks

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier utnevnelsen av Lund som sjef for UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) er et godt valg.

– Kristin Lund er en meget dyktig offiser med omfattende erfaring og med bakgrunn fra FNs operasjoner. Det er derfor svært gledelig at hun er blitt utnevnt til å lede dette viktige oppdraget, sier Eriksen Søreide.

– At hun nå velges for andre gang til en topplederstilling i FN, i konkurranse med andre internasjonale søkere, sier mye om hvilken solid jobb hun gjorde som styrkesjef for FN-misjonen på Kypros, sier forsvarsministeren videre.

Lund er generalmajor i Hæren og var sjef for FN-styrken på Kypros (UNFICYP) fra 2014 til 2016.

(©NTB)