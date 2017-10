Katalansk politisjef og separatistledere går fri etter avhør i Madrid

utenriks

Politisjef Josep-Luis Trapero og lederne for to store separatistgrupper, Jordi Cuixart og Jordi Sanchez, ble beordret til Madrid for å avhøres om sin rolle under demonstrasjonene 20. og 21. september, vel en uke før folkeavstemningen om uavhengighet.

Ifølge anklagene unnlot katalansk politi å gripe inn for å hjelpe det spanske nasjonalpolitiet som den dagen raidet flere offentlige kontorer og pågrep en rekke katalanske tjenestemenn i forkant av folkeavstemningen.

Tusener av rasende katalanere strømmet ut i gatene i Barcelona, og spanske myndigheter hevder at de heftige demonstrasjonene vanskeliggjorde jobben til spansk politi.

Ifølge en tjenestemann ved retten skal påstandene om tjenestenekt granskes nærmere før det kan bli aktuelt med nye rettslige skritt.

(©NTB)