Mistenkt mann fra Landvetter sluppet fri

I en pressemelding sier påtalemyndigheten at en analyse av gjenstander mannen hadde med seg, gjør at han ikke lenger er mistenkt for noen kriminell handling. Vi har derfor besluttet å heve anholdelsen, heter det.

Mannen skal ha blitt pågrepet med en mistenkelig gjenstand. Erik Nord, som områdesjef for politiet i Stor-Göteborg, sier fredag at analysen tyder på at mannen hadde med seg matvarer.

Det var like før klokka 8 torsdag morgen at politiet fikk melding om et mistenkelig funn etter at instrumentene i sikkerhetskontrollen slo alarm på Landvetter. Mannen ble da pågrepet.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo ble koblet inn i etterforskningen.

Mannens håndbagasje ble låst inn i et eget rom mens han ble avhørt, og politiets teknikere undersøkte etter hvert den mistenkelige gjenstanden og fraktet den bort. Politiet ville ikke si hva slags gjenstand det er snakk om.

Politiet sperret av deler av avgangshallen på Landvetter. Først i 13-tiden torsdag ble disse fjernet og flyplassen åpnet for trafikk igjen.

Flytrafikken på Landvetter ble ikke påvirket av torsdagens hendelse, som fant sted i Göteborg-flyplassens gamle innenrikshall, ifølge Swedavia.