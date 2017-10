Sju mennesker mistet livet i kraftig storm i Nord-Tyskland 

utenriks

Fortsatt fredag var det stans i mye av kollektivtrafikken i Nord-Tyskland mens arbeidere ryddet toglinjer og veier for trær, stillaser og nedblåste ledninger. Det var bare begrenset togtrafikk mellom Berlin, Hamburg, Hannover og Bremen.

– Hele nettverket i regionen er berørt. Vi har utallige trær på skinnene, skadde og nedblåste ledninger og veltede tårn, sa en talsmann for Deutsche Bahn. Han la til at det kan gå mot kvelden fredag før det meste er i orden igjen.

I Berlin ble det målt vindkast med orkans styrke, på opptil 180 kilometer i timen da stormen Xavier plutselig slo til torsdag ettermiddag.

Trikk, buss, T-bane stanset

Mange gater, veier og toglinjer ble sperret av nedblåste trær, og all trafikk med trikk og buss og nesten all T-banetrafikk i Berlin var lammet til langt på kveld. Alle avganger fra flyplassene Tegel og Schönefeld ble innstilt, og passasjerer på fly som var landet, fikk ikke gå ut av flyene.

Fem mennesker mistet livet da bilene deres ble rammet av fallende trær. I Berlin døde en kvinne mens en annen ble alvorlig skadd da et tre knuste bilen de satt i, og i Rostock omkom en lastebilsjåfør da et tre rammet lastebilen hans. En 72 år gammel mann døde da en grein falt ned på ham mens han ryddet bort nedblåste trær i Brandenburg.

En talsmann for brannvesenet i Berlin sa at de måtte prioritere situasjoner der liv sto i fare, framfor skader på eiendom som bygninger og biler. I Hamburg fikk brannvesenet 800 telefoner om nødssituasjoner.

Kaos i rushtiden

Det oppsto kaos i rushtiden i Berlin da hele S-banesystemet, som for det meste går over bakken, ble stengt. Alle trikker og busser stanset også, og den eneste kollektivtransporten som delvis fungerte, var enkelte U-bane-linjer i tunnel under bakken.

Alle togavganger i Niedersachsen, Schleswig-Holstein og Bremen ble innstilt, i likhet med forstadstogene i Hamburg og fjerntogene mellom Berlin og Hamburg, mest på grunn av trær på skinnene.

Også alle fjern- og regiontog fra og til Berlin ble stanset, og 400 passasjerer ble innlosjert i en idrettshall da høyhastighetstoget fra Amsterdam til Berlin måtte stanse like over den tyske grensa.

Utpå kvelden løyet vinden og stormen beveget seg videre østover til Polen.

