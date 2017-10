Spanias representant i Catalonia ber om unnskyldning på vegne av politiet

utenriks

– Jeg kan ikke annet enn si at jeg beklager på vegne av de politibetjentene som grep inn, sa Enric Millo, Madrid-regjeringens representant i et fjernsynsintervju.

Den katalanske lederen Carles Puigdemont har utsatt til tirsdag å komme til nasjonalforsamlingen for å diskutere den politiske situasjonen, sier en talsmann.

Møtet skulle opprinnelig finne sted mandag. Temaet for møtet i regionforsamlingen er hva som nå skal skje videre etter folkeavstemningen, der 90 stemte ja til løsrivelse, men bare 42 prosent deltok.

Avisen El Mundo skriver at det katalanske separatistpartiet CUP arbeider med en løsrivelseserklæring som det håper å få flertall for på møtet tirsdag. CUP samarbeider angivelig med partiet Junts pel Si om denne erklæringen.

Løsrivelse

En talsmann for Catalonias regjering bekrefter ikke mer enn at Puigdemont har bedt om å få komme til parlamentet. Det er uklart om at han vil kunngjøre løsrivelse på bakgrunn av folkeavstemningen eller om han slår inn på en mer moderat kurs.

Kunngjøringen om det utsatte møtet kommer dagen etter at Spanias grunnlovsdomstol ga ordre om å avblåse sesjonen som var planlagt til mandag.

Lederen for regionforsamlingen, Jordi Sanchez, oppfordrer sentralmyndighetene og kongen til gå i dialog for å finne en politisk løsning på krisen som er oppstått etter folkeavstemningen.

Catalonias politisjef og to separatistledere møtte fredag i retten i Madrid, anklaget for tjenestenekt, men slapp varetekt.

Beordret

Politisjef Josep-Luis Trapero og lederne for to store separatistgrupper, Jordi Cuixart og Jordi Sanchez, ble beordret til Madrid for å bli avhørt om sin rolle under demonstrasjonene 20. og 21. september, vel en uke før folkeavstemningen om uavhengighet.

Ifølge anklagene unnlot katalansk politi å gripe inn for å hjelpe det spanske nasjonalpolitiet som den dagen raidet flere offentlige kontorer og pågrep en rekke katalanske tjenestemenn i forkant av folkeavstemningen.

Tusener av rasende katalanere strømmet ut i gatene i Barcelona, og spanske myndigheter hevder at de heftige demonstrasjonene vanskeliggjorde jobben til spansk politi.

Ifølge en tjenestemann ved retten skal påstandene om tjenestenekt granskes nærmere før det kan bli aktuelt med nye rettslige skritt.

