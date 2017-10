USA forbereder seg på ny orkan

utenriks

Costa Rica erklærte torsdag nasjonal unntakstilstand. Store vannmasser førte til at flere veier ble ødelagt. Myndighetene i Costa Rica oppgir at seks personer er omkommet som følge av stormen. I nabolandet Nicaragua opplyser myndighetene at tre personer er drept og minst 15 er savnet.

Stormen har fått kallenavnet «Nate». USAs nasjonale orkansenter (NHC) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA.

(©NTB)