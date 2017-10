Politiet:- Påkjørsel i London behandles ikke som terrorsak

utenriks

Flere mennesker ble skadd da bilen kjørte opp på fortauet og inn blant fotgjengere utenfor Naturhistorisk museum i sentrum av London lørdag ettermiddag.

En mann er pågrepet, men det er foreløpig ikke kjent hva årsaken til påkjørselen er, om det er snakk om en ulykke eller om sjåføren kjørte inn på fortauet med hensikt.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier politiet at hendelsen trolig ikke er terrorrelatert.

Hvor mange som ble skadd og hvor alvorlige skadene er, er foreløpig ikke kjent. Men BBCs reporter på stedet sier hun har fått opplyst av politiet at ingen er alvorlig skadd.

Påkjørselen skjedde i Exhibition Road i Kensington i sentrum av London, rett utenfor Naturhistorisk museum. Like ved ligger Science Museum og Victoria and Albert Museum, all tre er noen av Londons mest populære turistattraksjoner.

Både Naturhistorisk museum og de andre museene i området ble evakuert etter hendelsen, og gatene rundt ble sperret av. Også T-banestasjonen South Kensington ble stengt, men de andre stasjonene i området ble holdt åpne.

