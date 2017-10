Rouhani: Ikke engang ti Trump-er kan ødelegge atomavtalen

utenriks

– Verken Trump eller flere titall av andre Trump-er vil være i stand til å snu fordelene som avtalen har gitt oss, sa Rouhani i en tale ved universitetet i Teheran lørdag.

Uttalelsen er et spark til USAs president Donald Trump som ifølge amerikanske medier planlegger å plukke atomavtalen fra hverandre allerede i neste uke. Det er da ventet at Trump vil si avtalen ikke er i tråd med USAs interesser. Ifølge The Washington Post kommer han ikke til å legge hele avtalen død, men i stedet åpne for å endre på den.

