Russland: – 180 drept i angrep i Syria

– En av terroristenes kommandopost og opptil 80 krigere, inkludert ni fra Kaukasus-området, ble drept i Mayadeen-området, heter det i uttalelsen.

I tillegg ble rundt 40 IS-krigere drept ved byen Abu Kamal, opplyser departementet lørdag.

I et annet luftangrep sør for Deir al-Zor ble over 60 fremmedkrigere fra det tidligere Sovjetunionen, Tunisia og Egypt drept, ifølge Moskva.

– Et stort antall fremmedkrigere kom inn i Syria fra Irak via grensebyen Albu Kamal, opplyser det russiske forsvarsdepartementet.

Så langt foreligger det ingen ytterligere opplysninger fra Moskva, men det vises til en rekke russiske luftangrep utført de siste 24 timene. Tallene er ikke bekreftet av andre.

Dagen i forveien opplyste forsvarsledelsen i Moskva at IS-mål i Mayadeen var blitt angrepet med ti krysserraketter avfyrt fra en russisk ubåt i Middelhavet.

Samme dag opplyste den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at minst 14 sivile syrere, som var på flukt fra kamphandlingene, ble drept i et russisk flyangrep da de forsøkte å krysse elva Eufrat sør for byen. Russland har ikke vedkjent seg sivile tap i noen av luftangrepene som startet i Syria i 2015.

Mayadeen er en av de siste IS-kontrollerte byene øst i Syria. De siste ukene har byen vært under stadig økende press fra syriske regjeringsstyrker og deres allierte.

